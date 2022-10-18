НАТО «найближчими днями» поставить Україні системи ППО для боротьби з безпілотниками – Столтенберґ

НАТО «найближчими днями» поставить Україні системи протиповітряної оборони, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ 18 жовтня після того, як Україна заявила, що понад тиждень авіаударів Росії знищили майже третину українських електростанцій.

Генсекретар, виступаючи на конференції з питань безпеки в Берліні, сказав, що системи протиповітряної оборони допоможуть Україні захиститися від атак, зокрема безпілотників, виготовлених в Ірані, які призвели до смертей і руйнування після того, як Росія розпочала нову хвилю атак по Україні 10 жовтня.

За словами Столтенберґа, відповідь на атаки РФ полягає в тому, щоб союзники пришвидшили свої поставки систем протиповітряної оборони.

«Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що обіцяли союзники, активізувати роботу і поставити ще більше систем ППО», – сказав генсекретар.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив 18 жовтня після чергових ударів Росії, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано.

«Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця», – написав він у твітері.