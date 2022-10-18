ДСНС: 7–18 жовтня Росія завдала близько 190 ударів по 16 областях України

Росія від 7 до 18 жовтня завдала близько 190 ударів ракетами, дронами-камікадзе й артилерією по території України, повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.

«Найбільшої кількості ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та місту Києву. Удари були здебільшого завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики, і по цивільних об’єктах – це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки», – повідомив Хорунжий на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, внаслідок цих масованих обстрілів загинули понад 70 цивільних українців, травмовано понад 240 людей, пошкоджені понад 380 об’єктів.

«І це не тільки об’єкти критичної інфраструктури, багато дуже об’єктів саме цивільних. Це і більше ніж 140 приватних житлових будинків, багатоквартирні будинки», – сказав речник.

Він додав, що внаслідок обстрілів 7–18 жовтня в Україні були знеструмлені близько чотирьох тисяч населених пунктів в 11 областях.

На даний час без світла, за інформацію Міненерго, залишаються 1162 населених пункти. «Це Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Харківська області та Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, включаючи окуповані території», – повідомив Хорунжий.

За його словами, за останню добу станом на 12:00 ДСНС зафіксувала 26 російських обстрілів території України.

Вранці 18 жовтня російські війська знову атакували Київ. За даними місцевої влади, після ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, триває ліквідація наслідків. Киян попередили про часткове обмежене електро- та водопостачання. Три людини загинули.

Окрім Києва, 18 жовтня війська РФ атакували Дніпро, Харків, Житомир та Миколаїв.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська авіація сьогодні вранці атакувала українські області і Київ з Ростовської області.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано внаслідок «російських терористичних атак».

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».