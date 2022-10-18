Малюська розповів, коли може з’явитись міжнародний механізм репарацій РФ для України

Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для Україні.

«Це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, які контролюють російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані у спеціальний компенсаційний фонд», – зазначив він в ефірі загальнонаціонального марафону.

За словами Малюськи, наразі неможливо говорити про конкретний обсяг і суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ.

«Але можемо говорити, що йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США», – додав він.

У вересні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не заперечує щодо переговорів з Росією стосовно відшкодування і виплат контрибуцій і репарацій за завдані через війну руйнування.

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна у жовтні представить на засіданні Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції щодо виплати Росією репарацій за розв’язану нею війну проти України. Він також вкотре закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії Росії проти України.