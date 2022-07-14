Наслідки роботи Міжнародного трибуналу відчує не лише Росія – Малюська

Наслідки роботи Міжнародного трибуналу у контексті війни в Україні відчує не лише Росія, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр юстиції Денис Малюська.

«Це відкриває коридор для створення багатьох трибуналів щодо багатьох ситуацій, багатьох конфліктів, війн, злочинів, де окремі члени Радбезу (ООН – ред.) воліли би, щоб такий трибунал не створювався», – пояснює очільник Мін'юсту.

Тому, на думку міністра Малюськи створення Міжнародного трибуналу для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії матиме «величезні, глобальні політичні наслідки».

«Це відкриє дорогу багатьом історіям, які можуть бути не завжди приємними, але, знову ж таки, іншого виходу поки що на порядку денному немає... Відповідно, це титанічне завдання для МЗС – створити такий трибунал поза рішенням Радбезу, це створити прецедент», – вважає міністр юстиції.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні та не причетна до злочинів проти них.

25 травня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що Міжнародний трибунал для покарання вищого політико-військового керівництва Росії за воєнні злочини в Україні та міжнародний арбітраж для перетворення заморожених за кордоном активів РФ на компенсації для українців можуть бути створені уже наприкінці літа.