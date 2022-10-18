Після російських атак частково обмежене постачання електрики та води на лівому березі Києва – Кличко

У Києві після ракетних російських обстрілів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, триває ліквідація наслідків, повідомив мер Віталій Кличко.



За його словами, у місті частково обмежене електро- та водопостачання



«Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води», – написав він у телеграмі.

Кличко закликав киян максимально економити електроенергію та воду.

«Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води», – закликав мер.

У Київводоканалі також повідомили про можливе пониження тиску у водопровідній мережі і підвищення «кольоровості та каламутності води», а у Печерському районі можлива відсутність водопостачання.



Така ситуація триватиме до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом однієї доби, додають у компанії.

Вранці 18 жовтня війська РФ атакували Київ, Дніпро, Харків, Житомир та Миколаїв.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська авіація сьогодні вранці атакувала українські області і Київ з Ростовської області.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».