Мер: після російських атак у Житомирі немає світла, лікарні – на резервному живленні

У Житомирі внаслідок завданих російськими військами ударів немає електро- та водопостачання, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

«Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні – на резервному живленні. Працюємо », – написав він у фейсбуці.

Інформацію про постраждалих та пошкодження влада обіцяє надати згодом.

Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли об’єкти енергетики в Дніпрі та Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові. У Києві війська РФ атакували об'єкт енергозабезпечення.

17 жовтня війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

Останнім часом російські війська атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».