Війська РФ з артилерії обстріляли село на Сумщині, є жертви – ОВА

Війська РФ з артилерії обстріляли Сумщину – загинули дві людини, ще одна поранена, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Юнаківська громада. Терористи з росії цинічно та вкотре «пробили дно». Посеред дня росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували точнісінько на мирних людей. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав по центру села під час обстрілу на мотоциклі. Він поранений, забрала швидка», – написав він у телеграмі.

За його даними, було близько 10 «прильотів» зі ствольної артилерії – біля магазинів, якраз, коли там людно.

Живицький також повідомити про пошкодження будинків та амбулаторії в селі.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.