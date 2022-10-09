«Коли рятували поранену, скинули ще одну гранату». У Сумській ОВА озвучили деталі атаки російського дрона

На Сумщині війська РФ з дрона скинули гранату на центр села Миропілля, від отриманих травм загинула жінка, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.



«У центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону. Працівниця магазину, яка в той час була поруч, була поранена. На жаль, її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі», – написав він у телеграмі.



За даними голови ОВА, у момент скидання гранати біля магазину було чимало людей.



«Коли жінку рятували, росіяни скинули сюди ж ще одну гранату з дрону», – додав Живицький.



Село Миропілля розташоване за кілометр до кордону з Росією.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.