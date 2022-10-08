На Чернігівщині чоловік загинув від обстрілу, збираючи гриби, на Сумщині один поранений

Внаслідок обстрілу Чернігівської області загинув місцевий, повідомило оперативне командування «Північ».

За даними командування, тіло 31-річного чоловіка виявили в лісі жителі селища Мощенка.

«На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією», – йдеться в заяві.

Йдеться про обстріл, про який військові повідомили раніше, вдень 8 жовтня. Тіло загиблого поліцейські евакуювали до місця проживання. Командування закликає жителів, зокрема, прикордонних районів уникати прогулянок в ліс.

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Обстрілів зазнавала також Сумська область, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері в суботу.

Він зазначив, що в області зафіксували 55 приходів, 28 із них – удари некерованими ракетами. Під вогонь потрапили Краснопільська та Великописарівська громади.

«Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн «Джондір» і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи», – звітував Живицький.

Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ. Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.