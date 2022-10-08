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На Чернігівщині чоловік загинув від обстрілу, збираючи гриби, на Сумщині один поранений

28 снарядів, випущених по Сумщині, були некерованими ракетами, повідомив голова ОВА (фото ілюстраційне)

Внаслідок обстрілу Чернігівської області загинув місцевий, повідомило оперативне командування «Північ».

За даними командування, тіло 31-річного чоловіка виявили в лісі жителі селища Мощенка.

«На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією», – йдеться в заяві.

Йдеться про обстріл, про який військові повідомили раніше, вдень 8 жовтня. Тіло загиблого поліцейські евакуювали до місця проживання. Командування закликає жителів, зокрема, прикордонних районів уникати прогулянок в ліс.

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Обстрілів зазнавала також Сумська область, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері в суботу.

Він зазначив, що в області зафіксували 55 приходів, 28 із них – удари некерованими ракетами. Під вогонь потрапили Краснопільська та Великописарівська громади.

«Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн «Джондір» і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи», – звітував Живицький.

Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ. Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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