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На Чернігівщині 4 людей загинули через підрив автомобіля на вибуховому пристрої – поліція

У поліції нагадали про заборону на відвідування лісів у Чернігівській області через небезпеку натрапити на боєприпаси і вибухові пристрої

На Чернігівщині виявили тіла чотирьох людей, які загинули внаслідок підриву їхнього автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, повідомила 2 жовтня місцева поліція, яка веде розслідування.

«Ввечері 1 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району поїхали автомобілем у невідомому напрямку і перестали виходити на зв’язок. Сьогодні вранці в лісовому масиві Чернігівського району було виявлено знищену вибухом автівку. Всі четверо людей в авто загинули», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки обласної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції і працівники ДСНС.

«Попередньо відомо, що загиблі проігнорували тимчасову заборону на відвідування лісів і поїхали по гриби. Автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій і підірвався», – додали правоохоронці.

У поліції нагадали про заборону на відвідування лісів у Чернігівській області через небезпеку натрапити на боєприпаси і вибухові пристрої.

У разі виявлення підозрілих предметів, зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв до них у жодному разі не можна наближатися, натомість треба викликати поліцейських чи рятувальників, наголосили в поліції.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.

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