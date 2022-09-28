Канаді запропоновано очолити глобальні зусилля із розмінування України – Зеленський

Україна запропонувала Канаді стати лідером в глобальних зусиллях із очищення української землі від російських мін і снарядів, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Канада має відповідні технології і гуманітарні амбіції.

«Запропонував прем’єр-міністрові Трюдо стати лідером в глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, що не робили досі інші. Ми маємо створити прецедент швидкого і масштабного розмінування і не залишити цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати», – сказав Зеленський.

Офіс президента у релізі щодо вечірньої телефонної розмови Володимира Зеленського і Джастіна Трюдо згадував, що президент, серед іншого, просив канадського прем’єра надати спеціалізовані автомобілі для розмінування деокупованих територій.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.