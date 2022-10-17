Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Україна прожила ще один важкий день, протягом якого рятувальники розбирали завали у місцях обстрілу з боку військ РФ, в тому числі – у Києві.

«У Києві вони вбили молоду родину, поціливши у житловий будинок іранським «Шахідом». Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці... Володимир Путін може записати собі чергове «досягнення» – убив іще одну вагітну жінку. Загалом чотири людини вбито тільки цим «Шахідом». Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці. Вічна памʼять усім жертвам російського терору! Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що ЗСУ вдається збивати частину ракет і дронів.

«Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських «Шахідів» і кілька крилатих ракет. Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами призвів і до нових перебоїв з електрикою.

«Але це виправляється, відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше», – звернувся Зеленський.

Сьогодні десятки дронів іранського виробництва запустили російські війська по території України. Через руйнування житлового будинку в Києві загинули чотири людини. Пізніше стало відомо, що жертвою цієї атаки, стала разом із своїм чоловіком вагітна жінка, яка працювала в мережі винних магазинів у Києві.