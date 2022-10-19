Україну атакували з території Білорусі та Росії – Повітряні сили ЗСУ

Російські бомбардувальники сьогодні атакували Україну з північно-східного напрямку, а дрони-камікадзе «Shahed-136» з північного напрямку – з території Білорусі, повідомляє у телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.



«О 12:05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555», – йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах уточнюють, що одну ракету знищила українська авіація, одну зенітно-ракетний підрозділ на Київщині та Вінниччині, ще дві ракети збили сили ППО на Чернігівщині.



«Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» з північного напрямку, зокрема з території білорусі. Станом на 15:30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування «Центр», – додають у командуванні.

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У телеграм-каналах повідомляли, що сили ППО збили п'ять ракет, які були спрямовані на Київ. Згодом мер Віталій Кличко підтвердив збиття кількох російських ракет над містом. Також голова Київської ОВА повідомив про роботу ППО в області.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».