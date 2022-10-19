У Києві повідомляють про звуки вибухів, влада не коментує

У Києві повідомляють про звуки вибухів у різних районах містах, проте влада офіційно не коментує природу цих звуків - це робота ППО чи вибухи внаслідок влучань.

У телеграм-каналах пишуть, що сили ППО збили п'ять ракет, які були спрямовані на Київ. Офіційно цю інформацію наразі не підтвердили.

Раніше голова Київської ОВА повідомив про роботу ППО в області.

Київ третій день поспіль зазнає атак російських військових. 18 жовтня після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням. 19 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».