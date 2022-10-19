Кличко підтвердив збиття російських ракет над Києвом

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив збиття кількох російських ракет над містом.



«Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати», – написав він у телеграмі.

Перед цим у телеграм-каналах повідомляли, що сили ППО збили п'ять ракет, які були спрямовані на Київ.

Київ третій день поспіль зазнає атак російських військових. 18 жовтня після російських ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, загинули три людини. У деяких районах міста були проблеми з електро- та водопостачанням. 19 жовтня іранські дрони-камікадзе, запущені російськими військовими, поцілили в житловий будинок в центрі міста, загинули п'ятеро людей.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».