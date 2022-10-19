Сили ППО знищили 12 повітряних цілей – командування «Центр»

Сили ППО знищили 12 «ворожих повітряних цілей», повідомляє повітряне командування «Центр».



«12 ворожих повітряних цілей знищили сили ППО. Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних сил збито 2 крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналах повідомляли, що сили ППО збили п'ять ракет, які були спрямовані на Київ. Згодом мер Віталій Кличко підтвердив збиття кількох російських ракет над містом. Також голова Київської ОВА повідомив про роботу ППО в області.

По всій території України була оголошена повітряна тривога, станом на 16:00 у південних областях її скасували.