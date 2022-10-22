Штаб: російські війська готують Херсон до боїв, звільняють Каховську лікарню від пацієнтів і медиків

Російські війська не залишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 жовтня.

Сили оборони відбили їхні атаки в районах Тернової Харківської області, Білогорівки та Золотарівки на Луганщині, а також Лиману, Іванграду, Соледару, Новокалинового, Озарянівки, Одрадівки й Первомайського на Донеччині.

За даними штабу, за попередню добу російські війська завдали п’яти ракетних та 19 авіаційних ударів, а також 94 рази обстріляли з РСЗВ населені пункти України. Загалом під вогонь потрапили близько 20 міст і сіл, у тому числі Харків, Куп’янськ, Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка і Зеленопілля Донецької області, Запоріжжя і Нововоскресенське на Херсонщині.

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«За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв. Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу», – йдеться в зведенні.

У Енергодарі, за даними командування, російські військові грабують покинуті квартири та готелі, в яких вони проживали.

На півночі обстановка суттєво не змінювалася. Водночас триває розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.

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«Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі республіки Білорусь. За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів», – повідомляє командування.

Водночас Росія, за інформацією штабу, намагається залучати іноземних найманців для війни в Україні, зокрема, вербує людей «у одній із країн Близького Сходу».

Генштаб підтверджує ураження Силами оборони російської ремонтної бази та техніки у Новій Каховці на Херсонщині 20 жовтня. За попередню добу українські війська завдали по російських цілях 16 ударів, вразивши три опорні пункти і 10 районів скупчення зброї та техніки.