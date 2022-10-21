Білий дім обговорює з Маском доступ до системи Starlink в Ірані – CNN

Адміністрація президента США веде переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо надання доступу до системи Starlink в Ірані. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Starlink розглядається як легка у використанні технологія, що допоможе забезпечити доступ до інтернету в Ірані, коли його обмежує влада. Як передає телеканал CNN, Вашингтон шукає способи підтримати протестний рух в Ірані.

«Ми тримаємо руку на пульсі, щоб зробити все можливе і підтримати сподівання іранського народу», – заявив CNN високопосадовець адміністрації Джо Байдена.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні з курдської меншини. Її затримала і побила поліція моралі за спущений хіджаб. За тиждень протести охопили понад тридцять іранських міст, включаючи столицю країни – Тегеран. Іранська влада у відповідь на протести періодично відключає в країні інтернет.

Протестувальники вимагають захисту прав жінок, припинення поліцейського свавілля, демократизації Ірану та відставки уряду. Жінки на мітингах зривають із себе хіджаби та обрізають волосся.

В Україні системою Starlink активно користуються військові для комунікації, отримання розвідданих та управління безпілотниками.

У вересні компанія SpaceX відправила Міністерству оборони США листа, в якому заявила, що більше не може оплачувати роботу Starlink в Україні, і попросила Пентагон взяти фінансування на себе. 15 жовтня Ілон Маск заявив, що SpaceX все ж таки продовжить оплачувати супутниковий зв’язок Starlink для України, незважаючи на збитки компанії.