Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Як Starlink Ілона Маска став неоціненним для військових зусиль України (фоторепортаж)

Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів. Він був активований по всій Україні наприкінці лютого, після збою в роботі інтернет-сервісів через вторгнення Росії.

Присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів. Проте лишаються питання щодо того, наскільки його власник-мільярдер підтримує самі військові зусилля України.

Джерело фотографій: Reuters, AFP, Wikimedia

Наприкінці лютого, коли вторгнення Росії призвело до перебоїв у роботі інтернет-сервісів України, віцепрем&rsquo;єр-міністр країни Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска, щоб попросити американського мільярдера активувати Starlink, гігантську широкосмугову мережу SpaceX. Маск швидко написав у Twitter свою відповідь: &laquo;Послуга Starlink тепер активна в Україні. Більше терміналів у дорозі&raquo;
1 Наприкінці лютого, коли вторгнення Росії призвело до перебоїв у роботі інтернет-сервісів України, віцепрем’єр-міністр країни Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска, щоб попросити американського мільярдера активувати Starlink, гігантську широкосмугову мережу SpaceX.

Маск швидко написав у Twitter свою відповідь: «Послуга Starlink тепер активна в Україні. Більше терміналів у дорозі»
Багато хто на Заході вважав, що російські війська легко захоплять країну, якщо президент РФ Володимир Путін вторгнеться в Україну. Натомість українські військові та цивільні організували часто імпровізований і наразі ефективний опір, щоб протистояти силам Москви. Однією з таких імпровізацій було використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які зазвичай називають дронами, як-от цей модифікований DJI Matrice 300. Підключений через супутник Starlink він дозволяє українським артилерійським командам обстрілювати позиції Росії, скидаючи протитанкові боєприпаси, часто в тиші і вночі
2 Багато хто на Заході вважав, що російські війська легко захоплять країну, якщо президент РФ Володимир Путін вторгнеться в Україну. Натомість українські військові та цивільні організували часто імпровізований і наразі ефективний опір, щоб протистояти силам Москви.

Однією з таких імпровізацій було використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які зазвичай називають дронами, як-от цей модифікований DJI Matrice 300. Підключений через супутник Starlink він дозволяє українським артилерійським командам обстрілювати позиції Росії, скидаючи протитанкові боєприпаси, часто в тиші і вночі
Бійці 72-ї мобільної аеророзвідувальної групи &laquo;Чорні Запорожці&raquo; позують зі своїм &laquo;бомбардувальником&raquo; DJI Matrice 300
3 Бійці 72-ї мобільної аеророзвідувальної групи «Чорні Запорожці» позують зі своїм «бомбардувальником» DJI Matrice 300
Супутники Starlink пролітають над Трес-П&#39;єдрас, Нью-Мексико. Спочатку передбачалося, що Starlink пропонує супутникове підключення до інтернету в місцях з відсутністю телекомунікаційної інфраструктури, наприклад, на морі, в ізольованих місцях далеко від міст або в місцях, які мають державні обмеження на доступ до інтернету. Але Starlink також став порятунком у боротьбі України з Москвою. У зв&rsquo;язку з тим, що SpaceX взяло на себе рахунки, у твітері та засобах масової інформації було багато суперечок про прихильність SpaceX до України та готовність компанії продовжувати платити за послуги
4 Супутники Starlink пролітають над Трес-П'єдрас, Нью-Мексико.

Спочатку передбачалося, що Starlink пропонує супутникове підключення до інтернету в місцях з відсутністю телекомунікаційної інфраструктури, наприклад, на морі, в ізольованих місцях далеко від міст або в місцях, які мають державні обмеження на доступ до інтернету. Але Starlink також став порятунком у боротьбі України з Москвою.

У зв’язку з тим, що SpaceX взяло на себе рахунки, у твітері та засобах масової інформації було багато суперечок про прихильність SpaceX до України та готовність компанії продовжувати платити за послуги
Термінал Starlink на мобільному пункті видачі паспортів у Харківській області 29 вересня. Оскільки російські ракетні удари, атаки безпілотників та обстріли енергетичної інфраструктури залишають все більше українських сіл, селищ і міст без електроенергії, термінали Starlink є життєво важливими для можливості України підключитися до зовнішнього світу
5 Термінал Starlink на мобільному пункті видачі паспортів у Харківській області 29 вересня.

Оскільки російські ракетні удари, атаки безпілотників та обстріли енергетичної інфраструктури залишають все більше українських сіл, селищ і міст без електроенергії, термінали Starlink є життєво важливими для можливості України підключитися до зовнішнього світу
Цуценята відпочивають біля терміналу Starlink поблизу нещодавно звільненого міста Лиман на Донеччині. Система має свої обмеження, такі, як геолокація під час роботи, це може призвести до цілеспрямованих атак щодо її користувачів. Невдовзі після того, як&nbsp;на початку березня перші термінали були доставлені в Україну, Маск написав у Twitter: &laquo;Вмикайте Starlink лише тоді, коли це необхідно, і розмістіть антену якомога далі від людей&raquo;
6 Цуценята відпочивають біля терміналу Starlink поблизу нещодавно звільненого міста Лиман на Донеччині.

Система має свої обмеження, такі, як геолокація під час роботи, це може призвести до цілеспрямованих атак щодо її користувачів. Невдовзі після того, як на початку березня перші термінали були доставлені в Україну, Маск написав у Twitter: «Вмикайте Starlink лише тоді, коли це необхідно, і розмістіть антену якомога далі від людей»
Українські військові тренуються з дроном DJI Mavic 3. Війська РФ намагаються перешкодити підключенню до інтернету з космосу, використовуючи глушилки. Однак, за даними SpaceX, програмне забезпечення для Starlink оновили, що дозволяє уникнути перешкод передавачам і знизити енергоспоживання
7 Українські військові тренуються з дроном DJI Mavic 3.

Війська РФ намагаються перешкодити підключенню до інтернету з космосу, використовуючи глушилки. Однак, за даними SpaceX, програмне забезпечення для Starlink оновили, що дозволяє уникнути перешкод передавачам і знизити енергоспоживання
14 жовтня CNN повідомила, що SpaceX&nbsp;звернулася до американських військових з проханням покрити витрати від імені українського уряду. 14 жовтня Маск написав у Twitter, що SpaceX не може фінансувати мережу &laquo;нескінченно&raquo;. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, заявив, що Україна знайде рішення, щоб забезпечити продовження роботи інтернет-сервісу Starlink. 14 жовтня Подоляк написав у Twitter, що, подобається нам це чи ні, Маск &laquo;допоміг нам пережити найкритичніші моменти війни&raquo;
8 14 жовтня CNN повідомила, що SpaceX звернулася до американських військових з проханням покрити витрати від імені українського уряду. 14 жовтня Маск написав у Twitter, що SpaceX не може фінансувати мережу «нескінченно».

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України, заявив, що Україна знайде рішення, щоб забезпечити продовження роботи інтернет-сервісу Starlink. 14 жовтня Подоляк написав у Twitter, що, подобається нам це чи ні, Маск «допоміг нам пережити найкритичніші моменти війни»
Ракета SpaceX Falcon 9 із супутниками Starlink стартує з мису Канаверал у Флориді в січні. 15 жовтня Маск публічно відмовився від свого прохання про допомогу з фінансуванням, заявивши: &laquo;Ну і нехай&hellip; хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії одержують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд&nbsp;України безкоштовно&raquo;
9 Ракета SpaceX Falcon 9 із супутниками Starlink стартує з мису Канаверал у Флориді в січні.

15 жовтня Маск публічно відмовився від свого прохання про допомогу з фінансуванням, заявивши: «Ну і нехай… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії одержують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо фінансувати уряд України безкоштовно»
Сповільнений політ супутників Starlink 5 поблизу Берліну 20 квітня. 17 жовтня Маск знову написав у Twitter:&nbsp;&laquo;Добре, ми додамо можливість пожертвувати у Starlink&raquo;. SpaceX втрачає близько 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачувані послуги та витрати, пов&#39;язані з заходами безпеки для захисту від кібервійн, але &laquo;ми продовжимо це робити (зітхання)&raquo;, &ndash; написав Маск у твітері. Проте, за повідомленнями ЗМІ, і американські військові, і Європейський союз розглядають можливість оплати Starlink для підтримки Києва
10 Сповільнений політ супутників Starlink 5 поблизу Берліну 20 квітня.

17 жовтня Маск знову написав у Twitter: «Добре, ми додамо можливість пожертвувати у Starlink». SpaceX втрачає близько 20 мільйонів доларів на місяць через неоплачувані послуги та витрати, пов'язані з заходами безпеки для захисту від кібервійн, але «ми продовжимо це робити (зітхання)», – написав Маск у твітері.

Проте, за повідомленнями ЗМІ, і американські військові, і Європейський союз розглядають можливість оплати Starlink для підтримки Києва

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG