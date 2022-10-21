Як Starlink Ілона Маска став неоціненним для військових зусиль України (фоторепортаж)

Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів. Він був активований по всій Україні наприкінці лютого, після збою в роботі інтернет-сервісів через вторгнення Росії.

Присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів. Проте лишаються питання щодо того, наскільки його власник-мільярдер підтримує самі військові зусилля України.

Джерело фотографій: Reuters, AFP, Wikimedia