Маск підтвердив, що SpaceX більше не може безкоштовно надавати системи Starlink Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

«SpaceX не просить компенсувати минулі витрати, але також не може нескінченно фінансувати систему, що існує, і надсилати ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані у 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це – нерозумно», – написав він у Twitter.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

Але 13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду та армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Як повідомляє канал, серед інших документів SpaceX надіслала Міноборони США запит від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на майже 8 тисяч терміналів.

Представник Пентагон Боб Дітчі сказав журналістам, що Міноборони «продовжує співпрацювати з бізнесом, аби шукати рішення для збройних сил України у протидії брутальній і неспровокованій агресії Росії». Він не надав інших деталей.

Редакція Радіо Свобода звернулася за коментарем до Міністерства цифрової трансформації та очікує на відповідь.

Очільник SpaceX Ілон Маск заявив 7 жовтня, що надання Starlink Україні коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.