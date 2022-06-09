Starlink отримав ліцензію оператора в Україні – Федоров

Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

«Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1», – написав міністр.

Він додав, що представництво компанії SpaceX «вже скоро почне активну роботу в Україні».

У квітні Федоров повідомив, що в Україні зареєстрували Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») як представництво компанії SpaceX.

20 квітня Федоров і Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляли, що на період воєнного стану в Україні дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

«Робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні», – заявив тоді міністр.

Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.