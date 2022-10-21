Росія гальмує «зернову ініціативу», понад 150 суден застрягли у черзі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останніми тижнями стає дедалі напруженішою ситуація навколо експортної «зернової ініціативи».

«Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання з постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів», – заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, кожен день перебування суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають агропродукцію з України.

«Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші – повністю поінформовані щодо цієї ситуації. За час роботи нашої «зернової ініціативи» через російське гальмування ми недоекспортували близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей», – зазначив президент.

Зеленський додав: «Право на їжу й на життя без голоду – це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі».

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Днями Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з ООН у разі, якщо організація відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Експерти припускають, що мова йде про перегляд і так званої «зернової ініціативи».