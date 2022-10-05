У Мінагрополітики сподіваються, що спільно з міжнародними партнерами вдасться зберегти «зернову ініціативу»

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький сподівається, що спільно з міжнародними партнерами вдасться зберегти «зернову ініціативу». Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.



«Наші міжнародні партнери – ООН і Туреччина – запевняють, що зроблять максимум, розуміючи всю важливість зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, для того, щоб вона продовжила функціонувати. Як написано в договорі, ще була автоматично продовжена ще на 120 днів», – сказав він, коментуючи повідомлення про складні переговори щодо «зернової ініціативи».

Висоцький нагадав, що Україна фактично підписала зернову угоду з міжнародними партнерами – ООН і Туреччиною.

«Звісно, альтернативні шляхи експорту не зупиняються. Ними продовжують експортувати, близько 3 млн тонн. Маю на увазі залізницю, автомобільний транспорт чи через річку Дунай. Але це запасний варіант. Все рівно «зернова ініціатива» є критично важливою, тому продовжуємо працювати. Сподіваємося, що спільно з міжнародними партнерами вдасться її вберегти», – додав заступник міністра.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Bloomberg TV заявив про складні переговори щодо продовження роботи «зернового коридору» для експорту української агропродукції.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Міністерства інфраструктури України на 21 вересня, за час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 185 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

21 вересня світові організації повідомили, що завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування.