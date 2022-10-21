Іран порадив своїм громадянам залишити Україну й уникати поїздок туди

Міністерство закордонних справ Ірану рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну «через ескалацію військових конфліктів і посилення небезпеки».

У заяві міністерства від 21 жовтня сказано, що іранцям, які перебувають в Україні, рекомендовано залишити країну «для збереження свого життя та безпеки».

Останніми тижнями Росія масовано обстрілює міста по всій Україні, включаючи столицю Київ, ракетами, а також іранськими дронами-камікадзе.

20 жовтня США заявили, що Іран допомагав Росії керувати безпілотниками. У Білому домі заявили, що іранський персонал перебуває в окупованому РФ Криму, допомагаючи російським силам атакувати Україну своїми безпілотниками.

У заяві МЗС Ірану це питання не згадувалося, але в повідомленні від 21 жовтня, в якій описується телефонна розмова між міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном і головним дипломатом Європейського союзу Жозепом Боррелем, Тегеран повторив попередні коментарі про те, що він «рішуче відкидає заяви про передачу Росії безпілотників для використання в конфлікті в Україні».