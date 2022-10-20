Нацгвардія повідомила про 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам

У складі Національної гвардії України створено 130 мобільних вогневих груп для протидії ударним дронам, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

«У рамках протидії ударним дронам було створено більш ніж 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Уже маємо результати в Південнобузькому операційному районі», – сказав Уршалович.

За його словами, силами Нацгвардії охороняються 302 важливих державних об’єкти, 41 об’єкт органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.

17 жовтня під час масованої атаки армією РФ за допомогою іранських безпілотників у середмісті Києва поліцейські з вогнепальної зброї знищили один із дронів. Пізніше керівництво МВС відзначило правоохоронців нагрудним знаком «За відвагу в службі».