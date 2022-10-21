Росія може нарощувати війська в Білорусі, щоб відтягнути українські сили від Донбасу й півдня – Білий дім

Немає ознак, що Білорусь готова безпосередньо вступити у війну проти України – про це заявив на брифінгу 20 жовтня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Таким чином він відповів на питання щодо можливого наступу Росії з боку Білорусі. Кірбі нагадав, що Білорусь надавала свою територію для наступу російських військ раніше, а згодом і для їхнього відступу з півночі України.

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«Білорусь, безперечно, надала матеріальну, моральну та матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну. Тим не менш, ми не бачили, щоб білоруські війська фактично воювали в Україні. І хоча ми пам’ятаємо про цю нову домовленість між Росією та Білоруссю щодо розміщення більшої кількості сил з обох країн і створення свого роду апарату територіальної оборони, як вони про це говорили, і проведення навчань, ще невідомо, чи є це якоюсь великою стратегічною зміною Білорусі щодо втручання в Україну», – сказав Кірбі.

Він додав, що Вашингтон наразі не помітив кроків Білорусі щодо безпосередньої участі у бойових діях. Водночас він припустив, що створення територіальної оборони та спільного з Росією угруповання військ може мати на меті відтягнути українські сили.

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«Отже, це може бути спроба просто подивитися, чи зможуть вони відволікти українські збройні сили на цю частину свого кордону, щоб їх не можна було використовувати деінде на Донбасі чи на півдні, це може бути тактикою тут. Але це ще належить побачити. Ми будемо стежити за цим якомога уважніше», – додав Кірбі.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, 10 жовтня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

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Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.