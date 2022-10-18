Президент Радіо Свобода вимагає звільнити дружину ув’язненого в Білорусі Ігоря Лосіка

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що дружина ув’язненого в Білорусі консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка Дар’я має бути негайно звільнена.

«Дар’я Лосік ні в чому не винна, окрім того, що захищала свого несправедливо ув’язненого чоловіка Ігоря Лосіка. Її мають негайно звільнити для догляду за донькою Павліною. Сім’я Лосік достатньо натерпілася», – сказав Джеймі Флай.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода 4-річна донька подружжя Лосік зараз перебуває з бабусею та дідусем, батьками Дар’ї.

18 жовтня стало відомо, що у Білорусі затримали дружину ув’язненого консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, Дар’ю «затримали на три доби», за якою саме статтею її звинувачують, поки невідомо.

Телеграм-канали співробітників місцевих силових структур писали, що Дар’ю Лосік затримали нібито за «сприяння екстремістській діяльності». Претензії до неї виникли через її інтерв’ю телеканалу «Белсат», що базується в Польщі. У липні минулого року білоруська влада визнала сайт телеканалу та його сторінки в соцмережах екстремістськими.

У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Тоді разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, яка перебувала в екзилі – Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів і опозиціонерів. Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою.