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Президент Радіо Свобода вимагає звільнити дружину ув’язненого в Білорусі Ігоря Лосіка

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що дружина ув’язненого в Білорусі консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка Дар’я має бути негайно звільнена.

«Дар’я Лосік ні в чому не винна, окрім того, що захищала свого несправедливо ув’язненого чоловіка Ігоря Лосіка. Її мають негайно звільнити для догляду за донькою Павліною. Сім’я Лосік достатньо натерпілася», – сказав Джеймі Флай.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода 4-річна донька подружжя Лосік зараз перебуває з бабусею та дідусем, батьками Дар’ї.

18 жовтня стало відомо, що у Білорусі затримали дружину ув’язненого консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка.

Дар'я Лосік
Дар'я Лосік

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, Дар’ю «затримали на три доби», за якою саме статтею її звинувачують, поки невідомо.

Телеграм-канали співробітників місцевих силових структур писали, що Дар’ю Лосік затримали нібито за «сприяння екстремістській діяльності». Претензії до неї виникли через її інтерв’ю телеканалу «Белсат», що базується в Польщі. У липні минулого року білоруська влада визнала сайт телеканалу та його сторінки в соцмережах екстремістськими.

У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Тоді разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, яка перебувала в екзилі – Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів і опозиціонерів. Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою.

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