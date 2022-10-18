У Білорусі повідомляють про затримання дружини ув’язненого консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка

У Білорусі затримали дружину ув’язненого консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка.



Телеграм-канали співробітників місцевих силових структур писали, що Дар'ю Лосік затримали нібито за «сприяння екстремістській діяльності». Претензії до неї виникли через її інтерв'ю телеканалу «Белсат», що базується в Польщі. У липні минулого року білоруська влада визнала сайт телеканалу та його сторінки в соцмережах екстремістськими.



Білоруська влада поки що не підтвердила факт затримання Дар’ї Лосік.

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У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Тоді разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, яка перебувала в екзилі – Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів і опозиціонерів.

Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою. У Лосіка з дружиною є 4-річна донька.