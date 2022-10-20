У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи є збільшення військової авіації на аеродромах Білорусі

Кількість військової авіатехніки, яка розміщена на аеродромах Білорусі, є «сталою» і не спостерігається її «сенсанційного» збільшення, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Що стосується авіації, яка розміщена на цих аеродромах, то є повна картина у Повітряних сил України, що і де там відбувається, яка саме техніка там розташована. Кількість цієї техніки є сталою. Збільшення (кількості носіїв ракет – ред.) «Кинджалів» не став би відносити до чогось резонансного. Тому що цей МІГ (МІГ-31к – ред.) сьогодні може бути тут, завтра – у Криму. Тим паче той «Кинджал» можна запускати і з Росії. Тобто це не єчимось таким сенсанційним», – пояснив Ігнат.

Водночас, за його словами, на території Білорусі наразі спостерігається збільшення кількості військового складу.

«Зараз іде накопичення саме живої сили, щоб сформувати з білорусами якесь угруповання, яке може загрожувати нам саме з півночі. Але Генштаб це розуміє, і будуть відповідіні робитись кроки, щоб якось протистояти», – наголосив Ігнат.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, та додали, що його напрямок цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Однак антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.