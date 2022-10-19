Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України – розвідка

Олександр Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України... Під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів», – зазначає українська розвідка.

«У зв’язку з цим намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючи значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України», – зазначають у ГУР МО.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що білоруські війська будуть розгорнуті разом із російськими силами біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Наразі українська влада вважає, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним, бо у неї «немає резерву і сил».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.