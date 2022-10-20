Загроза відновлення наступу армії РФ на північному фронті зростає  – Генштаб

Загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

«Ми не розглядаємо процес нарощення угруповання противника на території Республіки Булорусь як суто демонстраційні дії... На території Білорусі продовжуються заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС РФ на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури, зокрема на тих, що передані під повний контроль ЗС РФ», – наголосив він.

Водночас, за словами Громова, напрямок наступу армії РФ з півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

«У разі ухвалення противником відповідного рішення про відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дій із Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді. Наразі силами оборони проводяться заходи щодо забезпечення надійного прикриття державного кордону України і міста Києва з північного напрямку», – наголосив Громов.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Однак, антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.