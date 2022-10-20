Білорусь: на аеродромі під Гомелем побільшало техніки та військових – супутникові фото

На військовому аеродромі Зябрівка під Гомелем протягом останнього місяця з’явилися піщані насипи, а останніми днями побільшало російської військової техніки – про це повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Про це, зокрема, повідомили читачі Радіо Свобода. Журналісти відслідковували ситуацію на аеродромі за допомогою супутникових знімків.

Читайте також: Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України – розвідка

«Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку (Гомельський район) півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. На Зябрівку доступ, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей», – розповіло джерело з Гомельського району.

Ось так виглядав військовий аеродром у Зябрівці 24 серпня 2022 року.

А так він виглядав через місяць, 16 жовтня 2022 року.

Як видно, у північній частині аеродрому зводяться піщані насипи. Причому пісок привозять не ззовні, а безпосередньо з кар’єрів на аеродромі.

Подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Білоруської АЕС в Островці. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції (див. фото нижче), які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому в Зябрівці збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. На знімку, зробленому 16 жовтня, також видно потяг, який прибув із пальним.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.