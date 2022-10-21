СБУ розслідує надання Іраном зброї Росії: «не можна свідомо продавати маніяку ніж»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через надання Іраном дронів і ракет Росії – про це відомство повідомило 21 жовтня.

«Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів «Shahed-136» і «Mohajer-6», а також балістичних ракет малої дальності «Fateh-110» та «Zolfaghar». За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України», – йдеться в заяві.

Розслідування має на меті встановити всіх причетних, а також маршрути перевезення озброєнь.

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За словами виконувача обов’язків голови СБУ Василя Малюка, ті, хто допомагає Росії здійснювати обстріли України, мають нести відповідальність за її воєнні злочини.

«Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати «Шахеди» під «Герані», ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз», – йдеться в його коментарі, який наводить пресслужба.

Провадження відкрили за статтею про пособництво державі-агресору. Санкція передбачає до 12 років ув’язнення.

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Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.

Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.