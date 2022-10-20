Британія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів до РФ

Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції за постачання дронів-камікадзе до Росії, які та використовує у війні проти України.

«Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни проти України заслуговує на засудження. Сьогодні ми вводимо санкції щодо тих осіб, які постачали дрони Росії для ураження українського цивільного населення. Це очевидне свідчення дестабілізаційної ролі Ірану для глобальної безпеки», – заявив очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, під санкції потрапили начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, директор промислово-дослідницького підрозділу при міністерстві оборони генерал Саєд Ходжатолла Горейші та командувач аерокосмічними силами «Корпусу вартових Ісламської революції» бригадний генерал Саєд Агаджані.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.

Офіційний Лондон каже, що Іран та Росія порушують резолюцію Ради безпеки ООН, якою передбачено здійснювати контроль над передачею озброєння з Ірану.

Раніше аналогічні санкції було опубліковано в офіційному журналі ЄС.

І Москва, і Тегеран заперечують угоду про постачання зброї, пов’язану з безпілотниками.

Безпілотники, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.