На збиття іранських дронів Повітряні сили витрачають «дуже багато сил і засобів» – Ігнат

На збиття іранських дронів, які армія Росії використовує для завдання ударів по Україні, українські військові витрачають «дуже багато сил і засобів», заявив у коментарі Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми дуже багато сил і засобів витрачаємо саме на іранські дрони, які начебто прості і дешеві у застосуванні. Сьогодні їх збивають усіма силами та засобами, які можливі. Це і винищувальна авіація, і зенітно-ракетні війська (які більше всього збивають), і стрілецька зброя (передовсім великокаліберні кулемети)», – розповів він.

За словами Ігната, наразі українські Повітряні сили ефективно збивають іранські дрони. Як каже він, цей показник останніми днями сягає до 85 відсотків.

«100 відсотків ніхто не дасть гарантії на збиття. Щоби 100 відсотків збивати, треба наситити усю територію України ППО так, щоб муха не пролетіла. Але, на жаль, у нас сьогодні немає стільки сил і засобів у Повітряних сил. До того ж вони роззосереджені на багатьох напрямках», – пояснив Ігнат.

Як додав він, українські Повтряні сили наразі потребують «більше вогневих засобів», для того, щоб ще краще боротися із дронами-камікадзе.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти України з’явилися на початку вересня.

За даними Генштабу ЗСУ, після 10 жовтня інтенсивність використання армією РФ дронів-камікадзе збільшилася у 2,5 рази, у порівнянні із попередньою декадою.

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що армія РФ все частіше застосовує у війні проти України саме ці БПЛА, тому що береже високоточні ракети, а також тому що такі дрони більш зручні для завдання ударів.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.

Сам Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.