Українські військові за добу збили 15 із 20 безпілотників, запущених Росією – командування

Українські військові за поточну добу збили 15 із 20 запущених Росією безпілотників Shahed-136, повідомив у вечірньому зведенні 20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 БпЛА, 15 – успішно збиті Силами оборони України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що протягом доби загарбники завдали трьох ракетних і 20 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. «Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що після 10 жовтня Росія майже всемеро збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України.

За його словами, інтенсивність використання армією РФ дронів-камікадзе після 10 жовтня також збільшилася. «З 10 жовтня противних застосував 176 БпЛА, що у порівнянні з попередньою декадою більше у 2,5 рази», – зазначив він.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Російські війська атакують як з території Росії, так і Білорусі.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».