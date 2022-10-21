Міністри оборони США і Росії провели першу з травня телефонну розмову. Говорили про ситуацію в Україні

Міністри оборони США і Росії Ллойд Остін і Сергій Шойгу обговорили телефоном поточну ситуацію в Україні. 21 жовтня Пентагон повідомив, що Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку на тлі війни, яку розв’язала Росія.

У повідомленні Міноборони Росії в телеграмі йдеться про те, що «обговорювалися актуальні теми міжнародної безпеки, включно з ситуацією в Україні».

Розмова стала другою між Шойгу та Остіном з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Їхній останній дзвінок відбувся 13 травня, за кілька днів до телефонної розмови між начальником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим і його американським колегою генералом Марком Міллі.

Відносини між Москвою і Вашингтоном різко погіршилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росія звинуватила США у прагненні продовжити конфлікт шляхом надання фінансової та військової допомоги, а США запровадили широкі санкції проти Росії.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить необхідності в особистій зустрічі з президентом США Джо Байденом.