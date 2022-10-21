Опубліковані результати опитування громадської думки у США: яка підтримка України?

Чиказька рада з глобальних питань (CCGA) провела опитування громадської думки у США, зокрема зосередившись і на тому як американці, які різняться за своїми політичними уподобаннями, ставляться до підтримки Білим домом зусиль України у відсічі широкомасштабної агресії Росії. Що ж показало дослідження?

Чиказька рада з глобальних питань (CCGA), яка уже понад пів століття займається опитуванням американців щодо зовнішньої політики США, провела чергове дослідження. Воно проявило те, як вплинула війна Росії проти України на погляди громадян Америки на роль їхньої країни у глобальному світі. Також дослідження дало відповідь на питання чи розділило ставлення до підтримки України у відбитті російської агресії ще більше прихильників американських демократів і республіканців.

Що об'єднує усіх?

Автори дослідження кажуть, що вторгнення Росії в Україну викликало шок у всьому світі, і так само у громадян США,

Створена Росією криза поставила під загрозу існування України і усієї системи європейської безпеки, спричинила хвилю біженців і завдала удару по світовій економіці, яка ще не оговталася внаслідок пандемії COVID-19.

Хоча гаряча війна від американців далеко, їх схвилювало те, що вони побачили у ЗМІ, а окрім того, події в Європі вплинули і на їхнє повсякденне життя через підвищення цін на продовольство, перебої в ланцюжку постачання і більш високі витрати на пальне та енергоносії.

Війна в Україні також змінила погляд американців на сучасний світ, змістила фокус їхньої уваги і бачення пріоритетів у зовнішній політиці США.

Що ж саме змінилося і що є спільного у баченні республіканців і демократів?

Фокус на європейській безпеці

Вторгнення Росії в Україну переорієнтувало увагу американців із Близького Сходу на Європу, і громадяни США з усього політичного спектру тепер кажуть, що

Європа є найважливішим регіоном світу для безпеки Сполучених Штатів (50%).

Підтримка американцями НАТО і підтримка американських військових баз в Європі зараз є на найвищому рівні за майже 50 років опитування Чиказької ради.

Більшість опитаних підтримує вступ нових членів НАТО Швеції (76%) та Фінляндії (76%), а також підтримали б вступ України (73%) та Грузії (67%).

Стала двопартійна підтримка допомоги Україні

Незважаючи на високу ціну, яка лягає на американський народ, через фінансову та безпекову підтримку США України, і традиційні розбіжності між демократами і республіканцями, переважна більшість американців продовжує підтримувати:

економічну допомогу США (71%)Україні;

військові трансферти (72%) Україні;

58% готові продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити більш високі ціни за газ і продукти харчування.

разом з тим, лише (38%) американців готові підтримати відправку американського контингенту в Україну для допомоги у відбитті агресії Росії.

Бачать загрозу у прецеденті вторгнення Росії в Україну

Опитування показало, що американці (64%) бачать у загрозу у тому, що інші країни захочуть наслідувати Росію та провокувати нові конфлікти в різних частинах світу. А троє з чотирьох (76%) вважають, що Китай може розглядати вторгнення Росії в Україну як прецедент, що заохочує до вторгнення на Тайвань.

Якщо Пекін вторгнеться, США мають допомогти Тайваню

Більшість опитаних американців кажуть, що якби Китай вторгся на Тайвань, вони б підтримали:

введення економічних і дипломатичних санкцій проти Китаю (76%),

відправку додаткового озброєння і військової техніки на Тайвань (65%)

і навіть використання ВМС США, щоб запобігти введенню Китаєм блокади навколо Тайваню (62%).

четверо з 10 (40%) кажуть, що підтримали б задіяння підрозділів американської армії, щоб допомогти Тайваню захистити себе.

Які розбіжності?

Незважаючи на двопартійну згоду щодо того, як Сполучені Штати повинні протистояти війні Росії проти України і загрозі для Тайваню, все ж, є різкі партійні розбіжності у поглядах на зовнішню політику.

Як і в минулих опитуваннях, республіканці найперше орієнтовані на внутрішню безпеку, і насторожено ставляться до участі США у міжнародних акціях, якщо тільки вони прямо не стосуються захисту американської безпеки чи економічних інтересів. Теперішня підтримка республіканцями активної участі США у світових справах, перебуває на рівні 55%, що є найнижчим показником в історії опитування Чиказької ради.

Натомість, демократи схильні вважати, що міжнародно скоординоване вирішення глобальних проблем повинне бути основним напрямком зовнішньої політики США. Відповідно до цього бачення, 68% демократів підтримують активну роль США у світових справах. Хоча, зараз підтримка знизилася до 68% проти піку в 78% два роки тому.

Як наслідок, загальна підтримка активної ролі США у світових справах знизилася до 60% серед усіх американців – це найнижчий показник із 2014 року.

Ще більш помітна різниця у поглядах американців, які симпатизують різним політичним силам, у визначенні мети міжнародної політики США і найефективніших способів досягнення цілей Америки.

Республіканці наголошують на фізичній безпеці країни та використанні військової сили для стримування та реагування на загрози:

На питання про найважливіший пріоритет у здійсненні зовнішньої політики майже половина відповідає, що це забезпечення фізичного захисту країни (48%).

Необхідність пошуку економічної вигоди для США у світовій торгівлі йде на другому місці (23%).

Для досягнення цих цілей республіканці кажуть, що найефективнішими підходами є збереження військової переваги (66% дуже ефективно) та збереження економічної переваги (56% дуже ефективно).

Демократи ширше дивляться на безпеку США і роль США в керівництві багатосторонніми зусиллями з вирішення цих питань.

Вони, переважно кажуть, що головним пріоритетом зовнішньої політики США має бути:

Провідне міжнародне співробітництво з глобальних проблем (34%) а

Захист демократичних цінностей у світі (23%).

І для досягнення цих цілей найефективнішими зовнішньополітичними підходами демократи вважають збереження існуючих альянсів (62% дуже ефективних) та участь у міжнародних організаціях (48% дуже ефективно).

Висновки

Як виявилося, вторгнення Росії в Україну, замість того, щоб розділити США і Захід загалом, спричинило зворотній ефект:

об'єднало американських прихильників демократів і республіканців у засудженні агресії Росії проти України, та у підтримці надання Києву військової та фінансової допомоги;

об'єднало США та Європу у справі підтримки України та зміцнення НАТО;

посприяло запуску процесів розширення ЄС та НАТО;

Опитування громадської думки у США показало, що розділені за політичними поглядами американці, як правило, сходяться у своїх думках щодо найбільш значущих зовнішньополітичних питань, включаючи реакцію США на вторгнення Росії в Україну, на можливу атаку Китаю на Тайвань, і військову присутність США в Європі та Азії.

У всьому політичному спектрі американці погоджуються, що Європа зараз є найважливішим регіоном безпеки США, і вони підтримують розширення НАТО і захист країн-членів Альянсу.

Ця тенденція залишається незмінною від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

У березні 2022 року за даними опитування Reuters/Ipsos, переважна більшість американців – як прихильників демократів, так і республіканців – вважали, що Сполучені Штати мають припинити купувати російські нафту і газ (80%), а також співпрацювати з НАТО над створенням безполітної зони над Україною (74%) для захисту від російських авіаударів. Також понад 81% опитаних американців тоді наголошували, що офіційний Вашингтон має запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, зокрема арештувати активи російських олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.