Резніков: дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.



«Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: «Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення», – заявив Резніков.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

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Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. І Україна, і Захід засудили ці незаконні дії Москви. Через спробу анексії українських території деякі країни, зокрема Британія і Канада, вже запровадили санкції проти Росії.