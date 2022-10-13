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Резніков: дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася

За словами Олексія Резнікова, дискусія щодо цього питання вже почалася

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.

«Дискусія вже розпочалась… В кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів, вони кажуть: «Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія – це прямо записано в їхньому стейтменті, а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати – які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Це вже тчеться тканина майбутнього рішення», – заявив Резніков.

Олексій Резніков про українську заявку в НАТО
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Олексій Резніков про українську заявку в НАТО

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30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

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Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. І Україна, і Захід засудили ці незаконні дії Москви. Через спробу анексії українських території деякі країни, зокрема Британія і Канада, вже запровадили санкції проти Росії.

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