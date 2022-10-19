70% українців підтримують боротьбу до перемоги над Росією – опитування Gallup

7 із 10 українців кажуть, що Україна повинна продовжувати боротьбу, доки не виграє війну з Росією, яка включає повернення Криму. Про це свідчить опитування Gallup, проведене на початку вересня та оприлюднене 18 жовтня.



Цим 70% українців поставили додаткове запитання про те, що має статися, щоб Україна оголосила про перемогу. Близько 9 з 10 (91%) респондентів сказали, що перемога означатиме повернення українськими військами всіх територій, які Росія захопила з 2014 року, включаючи Крим.



Лише 26 відсотків опитаних заявили, що Україна повинна прагнути до якнайшвидшого припинення війни.



«Підтримка продовження боротьби сильніша в регіонах, найбільш віддалених від наземної війни, і слабша в тих частинах України, де люди найближче до бойових дій», – повідомляють в Gallup, зазначивши, що підтримка військових зусиль найвища в таких місцях, як Київ (83 відсотки) та на Заході (82 відсотки).

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«Хоча атаки балістичними ракетами в минулому не зламали волю цивільного населення до боротьби, ставлення українців може змінитися, якщо вони зіткнуться з холодною, темною зимою через російські атаки на інфраструктуру та зростання цін на енергоносії або навпаки – такі атаки можуть ще більше зміцнити рішучість населення боротися», – додають в Gallup.



Опитування, проведене в усіх регіонах країни з 2 по 11 вересня, лише через кілька днів після того, як Україна почала контрнаступ, який витіснив російські війська з багатьох територій, які вони взяли під контроль після початку свого неспровокованого широкомасштабного вторгнення наприкінці лютого.

Відтоді Росія здійснила низку атак з повітря, зокрема з допомогою безпілотників, по цивільній інфраструктурі України, залишивши багато територій з обмеженим або зовсім відсутнім енерго- та водопостачанням.

У серпні проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) опитування засвідчило, що 98% українців впевнені в перемозі у війні.