81% українців жертвували гроші на потреби армії – опитування КМІС

Попри зниження доходів, переважна більшість українців жертвувала гроші на потреби Збройних сил після 24 лютого – про це свідчать висновки Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 20 вересня.

За даними опитування, близько 81% респондентів після початку повномасштабної російської агресії передавали кошти на потреби ЗСУ. Ще 63% віддавали одяг чи інші речі переселенцям, 60 відсотків – жертвували гроші на гуманітарні потреби.

Водночас 70% респондентів повідомили, що їхні доходи від початку повномасштабної війни скоротилися. В травні цей показник складав 66%.

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37% учасників опитування після повномасштабного вторгнення займалися волонтерством, 21% – долучилися до ЗСУ, підрозділів територіальної оборони або Національної гвардії.

«95 відсотків респондентів – історичний рекорд, – вказують, що їм дуже важливо або важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією, і цю думку поділяють в усіх регіонах. До того ж, респонденти назвали свободу слова, справедливе правосуддя для всіх і вільні та чесні вибори трьома найважливішими характеристиками повноцінно функціонуючої демократії. Рівень оптимізму залишається високим: 86 відсотків оптимістично налаштовані щодо майбутнього», – йдеться в коментарі соціологів.

ЗСУ довіряють або повністю довіряють сукупно 95% учасників опитування, президенту Володимиру Зеленському – 81%. Високі показники довіри мають також рятувальники та силові відомства. Найнижчий рівень довіри до Верховної Ради – 29% – та до Офісу генерального прокурора – 23%.

Дослідження розробив і провів Національний демократичний інститут в Україні, КМІС відповідав за польові роботи. Опитування тривало з 2 о 9 серпня 2022 року телефонним методом, його автори записали 2 510 інтерв’ю з дорослими жителями вільних регіонів України, які користуються мобільними телефонами. Похибку оцінюютьу +- 2,2%.