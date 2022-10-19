Байден: Путін опинився у «неймовірно складному становищі»

Президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі, заявив, що президент Росії Володимир Путін «опинився в неймовірно складному становищі» і намагається змусити Україну капітулювати.

«Я вважаю, що Володимир Путін опинився в неймовірно складному становищі, і для мене це відображає те, що, здається, є його єдиним доступним інструментом – це жорстоко поводитися з окремими громадянами в Україні… намагатися залякати їх і змусити їх капітулювати. Вони не збираються цього робити», – сказав Байден.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель раніше заявив, що оголошення Путіним воєнного стану на окупованих українських територіях було «відчайдушною тактикою», і будь-які претензії Росії на регіони – «нелегітимні».

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.