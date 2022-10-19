«Новий етап терору» – МЗС про указ Путіна щодо воєнного стану на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України назвало указ російського президента Володимира Путіна про воєнний стан на окупованих територіях «новим етапом терору», який має на меті «придушити опір мешканців, що виступають проти російської окупації».

«Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців», – наголошують у МЗС та закликають міжнародних партнерів України засудити цей крок російської влади.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.