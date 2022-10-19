У Криму запровадили нові обмеження після заяв Путіна

Підконтрольна Росії влада окупованого Криму запровадила «середній рівень реагування» на півострові після заяви президента РФ Володимира Путіна про введення воєнного стану на окупованих територіях України. Про це повідомила російська державна агенція ТАСС.

Крім Кримського півострова, «середній рівень реагування» запроваджено у Краснодарському краї РФ, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областях Росії.

Російський «середній рівень реагування» передбачає:

посилення охорони громадського порядку, охорони військових, важливих державних та спеціальних об’єктів, об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв’язку, об’єктів енергетики, а також об’єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я людей і для довкілля;

запровадження особливого режиму роботи об’єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв’язку, об’єктів енергетики, а також об’єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров’я людей і для довкілля;

тимчасове відселення жителів у безпечні райони з обов’язковим наданням їм стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

запровадження і забезпечення особливого режиму в’їзду на територію і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею;

обмеження руху транспортних засобів і їх огляд;

запровадження контролю за роботою об’єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв’язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів і автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.