Ядерні погрози Путіна і карибська криза 60-х між СРСР і США: порівняння і уроки

Чи можна порівнювати дві ситуації, коли у світі відкрито звучать погрози застосувати ядерну зброю: Карибську кризу (чи як кажуть у США – Кубинську) між двома ядерними державами –​ СРСР і США, і погрози Росії завдати ядерного удару по неядерній державі Україна, якщо та не погодиться віддати захоплені російською армією території. Експерти наголошують, що ці дві ситуації кардинально різні, але напрацьований досвід врегулювання Карибської кризи може стати у пригоді. Що саме? Думки експертів зібрала російська служба «Голосу Америки»

18 жовтня 1962 року міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико під час особистої зустрічі з президентом США Джоном Кеннеді запевняв американського лідера в тому, що Радянський Союз не постачає Кубі жодних озброєнь, окрім оборонних. Громико казав неправду, і президент США знав про це: до того моменту американська розвідка вже мала аерофотозйомку, що доводила присутність на Кубі радянських балістичних ракет середньої дальності Р-12 і Р-14 (за західною класифікацією - SS-4 і SS-5).

Через цю брехню вузол кризи між Москвою та Вашингтоном протягом ще кількох днів затягувався все тугіше, але у двох лідерів – Джона Кеннеді та Микити Хрущова – вистачило розуміння ситуації та тверезості в оцінках для того, щоб піти на компроміс та деескалацію.

Дітей вчили ховатися під столом

Нинішня ядерна знервованість у зв'язку з агресивною війною Росії проти України багатьом нагадала страшні дні жовтня 1962-го, коли дітей у США вчили, як ховатися під столом при атомній тривозі.

Президент США Джо Байден у своєму недавньому виступі прямо порівняв нинішній період і часи Карибської кризи, заявивши:

Ми не стикалися із перспективою Армагеддону з часів Кеннеді

«Вперше з часів кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу застосування ядерної зброї, якщо все триватиме так само... Ми не стикалися із перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи».

Між нинішнім часом та періодом комунікацій Кеннеді-Хрущова є величезна різниця, проте деякі уроки з подій 60-річної давнини можна отримати й зараз тим, хто ухвалює рішення в Росії та США.

При цьому, як і 60 років тому, багато чого у визначенні шляхів відходу від ядерної прірви ускладнюється брехнею, насамперед – брехнею тепер уже нинішньої Москви щодо мотивів, за якими вона може застосувати ядерну зброю.

Кремль намагається подати теперішню ситуацію для Росії як таку, що несе «загрози існуванню держави», і при цьому оголошує окуповані території України анексованими.

Насправді ж, переважна більшість країн світу бачать зовсім інше. Захід не погрожував і не погрожує знищити Росію, і постійно вмовляє її керівництво не жонглювати ядерними погрозами для компенсації поразок на полі бою в Україні. Однак, президент Росії Путін все частіше це робить.

Відмінності

Кеннеді та Хрущов не хвалилися ядерною зброєю

Чим різняться Карибська криза і агресія Росії проти суверенної України та ядерні погрози Кремля?

Директор російської програми Архіву національної безпеки Університету Джорджа Вашингтона та фахівець із Карибської кризи Світлана Савранська в інтерв'ю для Російської служби «Голосу Америки» каже, що і тоді, і зараз ядерна зброя була для Вашингтона та Москви елементом престижу. Однак тоді, вважає експерт, у Кремлі розуміли, що в реально небезпечній ситуації трясти атомною бомбою перед противником не слід.

«У Карибській кризі використання ядерної зброї було б не навмисним – тобто жодна із сторін не хвалилася, що у них є ядерна зброя, і не говорила про те, що може її застосувати. Не було такого.Була загроза, що зброя ядерна буде використана ненавмисно, внаслідок помилки, внаслідок того, що ситуація може вийти з-під контролю. Але, звичайно, Хрущов не розв'язав війну проти маленької країни, і навпаки, його мотивацією, внаслідок якої він вирішив поставити ядерну зброю на Кубу, було те, що він намагався захистити Кубу від американської агресії. Як тільки Хрущов зрозумів, що він припустився помилки, і зрозумів, що реально може бути розв'язана велика війна, він тут же написав листа Кеннеді і, загалом, запропонував піти на компроміс».

Справді, Хрущов, вихваляючись мегатоннами ядерними зарядами з трибуни різних партійних з'їздів у СРСР, підкорився здоровому глузду, коли мова зайшла про реальний ядерний конфлікт.

Натомість, констатує Савранська, зараз не тільки в нинішньому Кремлі, а й у прокремлівській частині російського експертного поля взяла гору риторика, яка цілком допускає реальне застосування тактичної ядерної зброї

«Мене хвилює, що серед дуже серйозних аналітиків, таких, як Дмитро Тренін або Федір Лук'янов, і багато інших у своїх недавніх статтях говорять про можливість застосування ядерної зброї для демонстраційного удару або навіть удару по військових цілях – мовляв, треба вселити страх у західні уряди. Тому, що ось за часів СРСР страх був, а тепер його немає, і треба, щоб у Європі та Америці відчули цей страх – особливо в Америці».

«Мені здається, це дуже страшна дискусія, – продовжує історик, – і те, що вона взагалі ведеться, що така можливість вводиться в лексикон, у вжиток нормальних людей у зв'язку з цією конкретною війною (Росії проти України – Д.Г.) , Говорить про відсутність у людей «ядерного знання», яке було у Хрущова та Кеннеді, і вони були змушені його придбати, зіткнувшись з реальністю війни. Вони зрозуміли, що ситуація легко може вирватися з-під контролю, і ескалація може бути швидкою та некерованою».

У 1962 СРСР погрожував безпосередньо США

Колишня заступниця генерального секретаря НАТО та головний переговорник від США за договором СНО-3 з Росією, ветеранка американської дипломатії Роуз Гетемюллер (Rose Gottemoeller) відзначає іншу відмінність, можливо головну:

«Ключова відмінність між двома кризами полягає в тому, що Карибська криза стосувалася головних стратегічних систем того часу. Сполучені Штати та Радянський Союз прямо протистояли один одному, і коли Хрущов розміщував ракети середньої дальності на Кубі, вони легко досягли б головних цілей у Сполучених Штатах за дуже короткий час. Це справді розглядалося як головний крок, який міг спровокувати обмін ядерними ударами між США та СРСР. Зараз ми не говоримо про це у більшості нинішніх сценаріїв, хоча нас дуже непокоїть можливість поширення ескалації на головні стратегічні системи».

Роуз Гетемюллер, відповідаючи на запитання «Голосу Америки» про схожість та відмінність криз, наголошує, що зараз «мова йде про використання, можливо, однієї боєголовки нестратегічного характеру щодо об'єкта в Україні».

«Йдеться про поразку військового об'єкта для жорсткого сигналу та залякування українців, їхніх партнерів та союзників, щоб ті капітулювали. Або говорять про демонстраційний ядерний вибух над Чорним морем. Таким чином, йдеться про зброю терору, а не стратегічне стримування» – каже екс-дипломат.

Інша ж відмінність, вважає Роуз Гетемюллер – це відсутність реального зв'язку та діалогу між лідерами США та СРСР, подібних до тих, що виникли і підтримувалися в жовтні 1962 року.

«Була лінія зв'язку, якою б слабкою вона не була, і «гаряча лінія» з'явилася внаслідок цієї кризи. Білому дому та Кремлю було нелегко спілкуватися, але вони спілкувалися… Сьогодні два президенти не розмовляють один з одним. Спілкування між двома найвищими лідерами заморожене».

Хоч, Росія, як вважають численні політики на Заході та міжнародні правозахисники, справді вчиняє в Україні воєнні злочини, деякі експерти зі стратегічної безпеки наполягають на тому, що Володимиру Путіну потрібно залишити якусь лазівку для виходу із ситуації із «збереженням обличчя» – зокрема, про це говорив минулого тижня один із провідних фахівців з Карибської кризи, професор Гарвардського університету Грем Аллісон (Graham Allison), автор класичної книги про Карибську кризу під назвою «Суть рішення» (Essence Of Decision).

Аллісон, виступаючи на заході в Гарварді 14 жовтня, висловив думку, що Україні доведеться змиритися зі втратою частини території, щоб дати можливість Путіну заявити про перемогу всередині країни. Тоді Кремль, вважає політолог, не залишиться віч-на-віч з варіантом «принизливої поразки», і не піде на відчайдушні заходи. Грем Аллісон також заявив, що його пропозиція, «хоч як вона жахливо звучить для українців», краща, ніж реальний ядерний удар, який може завдати Путін по Україні.

Аллісону заперечує професор Школи права та дипломатії Університету Тафта Володимир Дубовик.

«Аліссон не розуміє чи спеціально опускає той момент, що Путін може використати будь-яку операційну паузу для того, щоб зібратися з силами та завдати нового удару по Україні. Розмови про те, що потрібно підписати угоду про припинення вогню, нікуди не годяться, бо Україна має певну стратегічну ініціативу. Надходять нові види озброєнь, в українській армії та загалом в українському суспільстві зовсім інший рівень впевненості у своїх силах».

До того ж, досвід стримування Росії із 2014-го року показує, що якщо Росії ідуть на поступки, вона забирає ще більше, застосовуючи усі можливі варіанти шантажу.

Дивитися: що посилює ескалацію, а що зменшує

Володимир Дубовик, який також є професором Одеського університету в Україні, вважає, що міркування про запобігання ескалації на прикладі Карибської кризи важливі, але їх прямо не можна прикласти до теперішньої ситуації.

І що на це відповіла Росія? Вони провели деескалацію конфлікту? Ні, вони заявили, що нібито анексували території.

«Слово «ескалація» – дуже важливе, в тому числі через призму спадщини Карибської кризи, тому що треба дивитися, що сприяє ескалації, а що ні. Нещодавно американці сказали: «Ні, ми не даватимемо українцям ракети більшої дальності, не даватимемо літаки і танки, тому що це сприятиме ескалації». І що на це відповіла Росія? Вони провели деескалацію конфлікту? Ні, вони заявили, що нібито анексували території. Вони заявили про вступ їх до складу Росії, про часткову мобілізацію. Тобто, урок тут у тому, що якщо ви виявляєте м'якість чи нерішучість, непослідовність у діях у відносинах із таким партнером, як сьогоднішня Росія, то це призводить саме до ескалації з їхнього боку».

Так думає і правнучки Хрущова – професора міжнародних відносин Ніна Хрущова, яка виступила у Гарвардській школі політики 17 жовтня:

«Путін – не політик. Він підполковник КДБ (навіть не полковник, це важливо), який діє як підполковник КДБ. Він не ухвалює рішень політичного характеру. Карибська криза призвела до змін в самих Кеннеді та Хрущові, і ці зміні можна назвати політичними: вони могли як наступати, так і відступати, але вони з'ясовували, чого хоче інша сторона. Ми не бачимо цього у поведінці Путіна».

У 1960-х роках змагання із Америкою для СРСР було ключовим: гасло «наздоженемо і переженемо США» в різних областях звучало всерйоз, радянський табір був міцний, а взаємний інтерес двох країн, що перебували в суперництві був великий.

Можливо, тому їхні лідери прислухалися один до одного, намагаючись порозумітися: Ніна Хрущова під час дискусії 17 жовтня нагадала, що між Кеннеді та Хрущовим встановився особистий контакт і навіть позитивні відносини, які, продовжившись, могли б призвести і до зміцнення позицій першого секретаря КПРС усередині радянської верхівки.

Але 1963-го Кеннеді убили, а 1964-го Хрущова змістили, як вважає Ніна Хрущова, внутрішньопартійним переворотом.

Ілюзії Путіна – ілюзії історика-аматора

Василь Гатов, експерт Анненберзької школи Університету Південної Каліфорнії та дослідник «холодної війни», також нагадує в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки» про цю відмінність у відносинах між СРСР і США в часи Карибської кризи і Росії та США в часи широкомасштабної агресії Кремля проти України.

«У 1962 році взаємний інтерес, взаємне тяжіння Америки та Радянського Союзу було суттєво більшим, ніж воно є зараз. Воно було і в частині суперництва, і в інтересах кожної влади, і народів один до одного. Це дуже велика різниця із сьогоднішньою ситуацією, коли ми не бачимо жодних взаємних симпатій, ми не бачимо жодного позитиву у відносинах, ми бачимо послідовну руйнацію всіх тих інших, третіх каналів комунікацій, які були створені тоді, під час та після Карибської кризи».

На думку Василя Гатова, військове минуле Хрущова та Кеннеді також сильно впливало на їхній підхід до ухвалення рішень.

Проблема з такими істориками-аматорами, як Путін

«Зрозуміло, що люди, котрі особисто бачили Другу світову війну, ставилися до війн по-іншому. Саме тому виникла стратегія стримування, оскільки сповзання у світову війну для них було жахливим кошмаром. Для Путіна, наприклад, це якісь ілюзії, в які він вірить більше, ніж в історичні факти. Це відома проблема з такими істориками-аматорами, як Путін, вона впливає і на риторику Росії, і на фактичну політику».

Експерт, втім, нагадує про інший період у протистоянні Москви із Заходом, який за декількома ознаками явно більше схожий на нинішню напруженість, ніж віддалена Карибська криза – це початок 1980-х.

«Багато схожого: міністр Устинов з його виключно технократичним підходом до армії, адмірал Горшков з його авіаносцями та ракетоносцями, різні події, такі як знищення південнокорейського «Боїнга» або навчаннячення НАТО «Able Archer», які генсек Андропов сприйняв практично як підготовку ядерного удару , і гігантські навчання які проходили в Радянському Союзі, чітко показували, що вони відпрацьовують елементи вторгнення до Європи - плюс війна в Афганістані».

Однак Василь Гатов робить висновок, що війна в Афганістані була для Заходу «далекою колоніальною війною СРСР», тоді як війна в Україні – це те, що «роздирає тіло Європи. Це війна, яка в буквальному сенсі, за сусідніми дверима, щодо якої наразі абсолютно незрозуміло, як вона закінчиться».