Парламент Естонії визнав РФ терористичним режимом і підтримав вигнання її з Радбезу ООН

Парламент Естонії схвалив заяву, в якій підтримує вимогу позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та оголошує російський режим терористичним. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

«За» проголосували 88 зі 101 депутата.

Естонські парламентарі рішуче засудили військові дії РФ проти України та незаконну анексію окупованої української території, підтверджують, що Естонія ніколи не визнає знищення територіальної цілісності України внаслідок агресії та фальшивих референдумів.

«Режим Путіна, який погрожує ядерною зброєю, перетворив Росію на найбільшу загрозу миру як у Європі, так і в усьому світі», – йдеться у заяві, поданій 85 депутатами.

Естонський парламент вважає за необхідне судити винних у злочинній агресії в спеціальному міжнародному трибуналі.

«Підтримуючи звернення Верховної Ради України до держав і міжнародних організацій, Рійгікогу (парламент Естонії – ред.) визнає російський режим терористичною державою, а Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм, діям якої необхідно спільно протистояти. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство ухвалити подібні декларації», – йдеться у повідомленні.

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Естонські парламентарі підтримали вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, а також закликали країни-члени Євросоюзу до єдності у запроваджені додаткових економічних і персональних санкцій проти Росії.

У заяві Рійгікогу також закликав Європейський Союз і країни-члени НАТО рішуче збільшити військову допомогу Україні, необхідну для відсічі російській агресії та відновлення суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Це вже четверта заява парламенту Естонії, у якій засуджуються дії Росії та висловлюється підтримка Україні.

Росія є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН. Україна неодноразово закликала позбавити її цього статусу через дії Москви, проте цього рішення досі немає. Росія неодноразово застосовувала своє право вето щодо рішень ООН, які стосувалися України.