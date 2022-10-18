У Криму повідомляють про великі черги на в’їзді на Керченський міст

При в’їзді на Керченський (Кримський) міст, пошкоджений внаслідок вибуху та пожежі 8 жовтня, утворилася величезна черга, повідомляють кримські телеграм-канали.

«Перед Керченським мостом пекельна пробка. Стоїмо вже 4,5 години, хоч приїхали 15-ті перед стоп-лінією. Мабуть, машини розбирають до болтиків. За 40 хвилин лише одна машина перед нами проїхала. Це дорога до Криму», – повідомляє «ЧП/Сімферополь».

Депутат Держдуми Росії з окупованого Криму Леонід Бабашов у коментарі Daily Storm заявив, що огляд легкових автомобілів при в’їзді на Керченський міст відбувається у кілька етапів.

«Пасажири з речами виходять із автомобіля та проходять огляд через рамку. Все, як належить. Я сам ще не проїжджав, але колеги проїжджали і розповідали мені. Це такі норми на мосту», – сказав Бабашов.

17 жовтня російська влада відновила рух автобусів Керченським мостом, який сполучає Росію з окупованим Кримом. Після цього з боку Росії утворився затор. За даними Мінтрансу РФ, за останню добу мостом проїхало 80 автобусів.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.