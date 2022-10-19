Подоляк: указ Путіна про воєнний стан на окупованих територіях «не змінює нічого» для України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про запровадження воєнного стану на окупованих територіях «не змінює нічого» для України.

«Введення «воєнного стану» на окупованих територіях із боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», – написав Подоляк у твітері.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.