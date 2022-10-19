Кім припускає, що війська РФ готуються обстрілювати Херсон

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що російські війська готуються обстрілювати Херсон і звинуватити в цьому ЗСУ.



«Розсилають повідомлення «евакуюйтеся, ЗСУ будуть обстрілювати Херсон». Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, щоб бити по Херсону. В мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль», – сказав він у своєму відеозверненні.

Напередодні призначена Росією «влада» Херсонщини повідомили, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін раніше назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Так званий «заступник голови» російської «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов раніше звертався до жителів Херсонської області з пропозицією скористатися можливістю «гуманітарної поїздки на відпочинок та оздоровлення до Російської Федерації».

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.