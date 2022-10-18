Окупаційні сили в Херсонській області оголосили про вивезення цивільного населення

Призначені Росією «керувати» окупованими територіями Херсонської області представники повідомили у вівторок, що з правобережних районів Херсонщини масово вивезуть цивільне населення.

Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Названі Сальдо райони (Снігурівський район, згідно з адміністративним поділом України, належить до Миколаївської області) розташовані на правому березі Дніпра, де останніми тижнями українські війська ведуть наступ. На правому березі розташований і обласний центр Херсон.

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін раніше назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

Так званий «заступник голови» російської «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов раніше звертався до жителів Херсонської області з пропозицією скористатися можливістю «гуманітарної поїздки на відпочинок та оздоровлення до Російської Федерації».

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.